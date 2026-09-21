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21 сентября, 17:30

Происшествия

Охотник, застреливший грибника в пермском лесу, нарушил правила охоты

Фото: 123RF.com/muzastock

Охотник, застреливший грибника в пермском лесу, нарушил правила охоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в лесу вблизи деревни Усть-Курашим Пермского округа 20 сентября. По данным ведомства, мужчина охотился с ружьем. Однако он нарушил правила, согласно которым запрещено стрелять на шум или шорох.

В результате охотник дважды выстрелил в находившегося в чаще человека. Грибник получил огнестрельное ранение грудной клетки и скончался на месте.

Как рассказала супруга погибшего, стрелявший сам вызвал специалистов, а также признал вину и раскаялся. Он принял потерпевшего за дикое животное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования, в том числе ружье, а также назначили судебные экспертизы.

Ранее охотник застрелил из ружья человека в Якутии. Инцидент произошел на участке "Илин Дабан" в 25 километрах от села Даркылах.

Выяснилось, что мужчина случайно попал во время выстрела в другого охотника. Последний умер на месте. По факту случившегося также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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