20 сентября, 16:01Происшествия
В Прикамье охотник случайно выстрелил в грибника, приняв его за зверя
Фото: sledcom.ru
В Пермском крае охотник случайно выстрелил в мужчину, который собирал грибы, приняв его за дикое животное. Пострадавший скончался, сообщает телеграм-канал "ЧП Пермь".
По данным издания, инцидент произошел в лесу недалеко от села Платошино. Местный житель Александр отправился за грибами в знакомые ему места. В это же время рядом находился охотник, который выстрелил, перепутав человека со зверем.
Когда охотник понял, что произошло, он самостоятельно вызвал медиков и сотрудников полиции. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи СК.
Как рассказала супруга погибшего, сотрудники ведомства сказали ей, что охотнику "ничего не будет". Она подтвердила, что мужчина сам вызвал специалистов, а также признал вину и раскаялся. Теперь она опасается, что ответственности он не понесет.
Ранее в Якутии, на участке местности "Илин Дабан" в 25 километрах от села Даркылах, охотник застрелил человека – мужчина выстрелил из ружья, случайно попав в другого охотника. Тот умер на месте. По факту случившегося заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.