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20 сентября, 16:14

Политика

В Молдавии призвали отказаться от экспорта в Россию и Белоруссию

Фото: depositphotos/luckyuran​

Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить поставки молдавских товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда – Молдавия".

Глава ведомства признал, что такое решение, принятое в угоду Брюсселю, создаст трудности для местных производителей. Он заявил, что для них понадобится специальная программа поддержки, которая позволит переориентироваться на рынок Евросоюза.

Осмокеску также выразил уверенность, что отказ от поставок продемонстрирует приверженность Кишинева международным санкциям против Москвы и Минска.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что власти Молдавии запустили новый виток провокаций против сотрудников российского посольства. По его словам, это делается для дальнейшего сворачивания двустороннего сотрудничества стран. При этом Озеров подчеркнул, что Кишинев действует в рамках навязанной Западом конфронтационной логики.

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