ЦИК опубликовала итоги выборов в ГД после обработки 64,67% протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Центризбирком РФ представила обновленные данные голосования на выборах в Госдуму по итогам обработки 64,67% протоколов. По партийным спискам продолжает лидировать "Единая Россия", ее результат составляет 57,70%.

Второе место у КПРФ с 13,85% голосов. Далее следуют ЛДПР с 8,66% и "Новые люди" с 7,91%. Замыкает пятерку лидеров "Справедливая Россия", набирающая 5,09%.

Остальные партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров получает 2,24%, "Зеленые" – 1,14%, "Коммунисты России" – 0,90%, "Родина" – 0,74%, Партия прямой демократии – 0,33%.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними кампаниях шло три дня – с 18 по 20 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2026 года представлено 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября. По ее словам, это необходимо для того, чтобы при поступлении жалоб Центральная избирательная комиссия могла их рассмотреть.