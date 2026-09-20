Памфилова заявила, что итоги выборов подведут не раньше 25 сентября

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Окончательные итоги выборов в Госдуму будут подведены не раньше 25 сентября. Такое заявление сделала глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе подведении предварительных итогов голосования.

По ее словам, в эту ночь (с 20 на 21 сентября. – Прим. ред.) предстоит "хорошенько поработать". Она уточнила, что регионы должны подвести свои результаты после подсчета голосов и выполнения всех необходимых процедур, которые предусмотрены законодательством. Это нужно для того, чтобы при поступлении жалоб Центральная избирательная комиссия могла их рассмотреть.

После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия". Она набрала 57,1% голосов. На втором месте КПРФ (14,01%), на третьем – ЛДПР (9,32%), на четвертом – "Новые люди" (7,93%), на пятом – "Справедливая Россия" (5,13%).

Затем следуют Партия пенсионеров (2,05%), "Зеленые" (0,94%), "Коммунисты России" (0,89%), "Родина" (0,62%) и Партия прямой демократии (0,33%).