ТАСС: один человек пострадал при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек, по предварительной информации, пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Всего на борту было четыре человека, уточнил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района 20 сентября. Воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией "КрасАвиа". ЧП произошло в ходе выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в области безопасности полетов.