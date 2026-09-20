ТАСС: один человек пострадал при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

20 сентября, 20:37Происшествия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Один человек, по предварительной информации, пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.
Всего на борту было четыре человека, уточнил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района 20 сентября. Воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией "КрасАвиа". ЧП произошло в ходе выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в области безопасности полетов.
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