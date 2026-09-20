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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, инцидент с воздушным судном, эксплуатируемым авиакомпанией "КрасАвиа", произошел в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района во время выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее легкомоторный самолет Cessna-172 упал в Сабинском районе Татарстана. В результате пилот и пассажир погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Рассматриваются две основные версии ЧП – ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.