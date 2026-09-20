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20 сентября, 20:23

Политика

Голосование на выборах в Госдуму завершилось на mos.ru и участках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Голосование на выборах в Госдуму завершилось на mos.ru и участках в городе, передает портал мэра и правительства столицы.

Выборы проходили в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Москвичи могли проголосовать онлайн на портале elec.mos.ru или на избирательных участках. Наибольшей популярностью у жителей столицы пользовалось электронное голосование.

Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) требовалась полная учетная запись на портале mos.ru. Отдать голос онлайн можно было с 08:00 18-го числа до 19:59 20-го числа с компьютера, планшета или смартфона с доступом в интернет. Такая возможность была доступна круглосуточно, в том числе из других регионов России. Москвичи могли выражать свою позицию, например находясь на даче, в отпуске или командировке.

Очные избирательные участки работали 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. При этом каждый житель столицы мог проголосовать в электронном формате через терминал на любом удобном участке города. Традиционные бумажные бюллетени выдавались только на участках по месту постоянной регистрации.

Мобильные избиратели из других регионов, которые заранее подали заявление о голосовании в Москве по месту нахождения, также могли использовать электронные терминалы на столичных участках.

Параллельно с федеральными выборами жители района Щукино голосовали на выборах муниципальных депутатов. Им были доступны все способы волеизъявления.

Кроме того, на столичных избирательных участках проходило голосование на выборах высших должностных лиц шести субъектов Российской Федерации: Тувы, Мордовии, Ульяновской, Тверской, Брянской и Пензенской областей. В нем участвовали жители с постоянной регистрацией в этих регионах, заранее подавшие заявление через федеральные госуслуги.

После закрытия избирательных участков и завершения электронного голосования в Москве началась процедура соединения частей ключа расшифрования, затем состоится расшифровка и подсчет электронных голосов. Голос каждого избирателя останется анонимным. Протоколы с итогами электронного голосования будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Подробности о голосовании на выборах в Москве опубликованы на специальной странице портала mos.ru.

Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, явка на голосовании за депутатов ГД IX созыва превысила показатели аналогичных выборов 2021 года.

При этом ни одна кибератака на избирательную систему не увенчалась успехом. В дни голосования заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы.

В Москве завершилось голосование на выборах в Государственную Думу

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