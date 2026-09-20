Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах в Госдуму. Россияне консолидировались вокруг Владимира Путина, заявил Сергей Собянин. После окончания голосования он пообщался с членами штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" – сторонниками и волонтерами.

Мэр также подчеркнул, что киевский режим сделал все возможное, чтобы сорвать голосование в столичном регионе. В последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву и Подмосковье. Тем не менее выборы прошли на достойном уровне.

"Наоборот, москвичи сказали "да" выборам. Активно пришли, проголосовали, проявили гражданскую позицию и мужество, спасибо им за это", – отметил Собянин, поблагодарив членов штаба общественной поддержки партии за работу.

Глава города, который также является членом бюро высшего совета "Единой России", указал, что позиции партии, согласно предварительным итогам, укрепляются. Однако победа означает не праздник, а "начало трудовых будней", добавил мэр.

"Мы избираемся с вами не ради победы, не для абстрактных процентов, а для того, чтобы как можно больше отдать Родине, как можно лучше работать, созидать, чтобы наша Москва была еще более прекрасной, а наша родина – более сильной", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что Москва стала прекрасным городом за счет огромной ежедневной работы миллионов жителей столицы. При этом остановиться на достигнутом и продолжать "уповаться этим видом", по словам мэра, не получится, поскольку мир постоянно развивается.

Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проводились с 18 по 20 сентября. Участки закрылись в 20:00. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.