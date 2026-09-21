"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму после обработки 71,17% протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

ЦИК РФ опубликовала свежие данные подсчета голосов на выборов в Госдуму. После обработки 71,17% протоколов по партийным спискам впереди остается "Единая Россия" с 57,53% голосов.

При этом у КПРФ – 14,00%, у ЛДПР – 8,73%. Партия "Новые люди" набирает 7,97%, "Справедливая Россия" – 5,03%.

Не преодолевают пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров с 2,20%, "Зеленые" с 1,12%, "Коммунисты России" с 0,89%, "Родина" с 0,73% и Партия прямой демократии с 0,33%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Владимир Путин называл думские выборы 2026 года важнейшим внутриполитическим событием страны. Президент призывал граждан реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.