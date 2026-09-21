"Единая Россия" удерживает первое место с 57,87% голосов после подсчета 50% протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центризбирком РФ обнародовала промежуточные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы: после подсчета 50% протоколов первое место удерживает "Единая Россия", набравшая 57,87%.

Вслед за ней идут КПРФ с 13,79% и ЛДПР с 8,80%. Партия "Новые люди" получает 7,86%, "Справедливая Россия" – 5,11%.

Замыкают список Партия пенсионеров с 2,16%, "Зеленые" с 1,03%, "Коммунисты России" с 0,89%, "Родина" с 0,68% и Партия прямой демократии с 0,32%.

Голосование на выборах депутатов ГД девятого созыва и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и завершилось 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее в Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием заявили, что выборы на избирательных участках прошли штатно и конструктивно. Число подтвержденных нарушений составило минимум.