"Единая Россия" набрала 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

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Партия "Единая Россия" набрала 56,97% голосов на выборах депутатов Госдумы после обработки 32,92% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По предварительным подсчетам, следом идет КПРФ с 13,95% голосов. На третьем месте находится ЛДПР (9,26%), а на четвертом – "Новые люди" (8,06%). Партия "Справедливая Россия", предварительно, находится на пятом месте, набрав 5,22%.

Далее следуют Партия пенсионеров (2,13%), "Зеленые" (0,98%), "Коммунисты России" (0,89%), "Родина" (0,64%,) и Партия прямой демократии (0,32%).

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги, заявил, что партии после победы на выборах предстоит реализовывать решения главы государства. Он также отметил, что партия обладает доверием россиян и может проводить в жизнь самые сложные инициативы.

Выборы депутатов Госдумы состоялись 18–20 сентября, их окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября. При этом, согласно предварительным подсчетам, явка на выборах превысила показатели 2021 года.

В Общественной палате РФ также заявили, что выборы прошли штатно и конструктивно. Число подтвержденных нарушений составило единицы, в разрезе более чем 90 тысяч избирательных участков это крайне малое число.