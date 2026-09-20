В ОП заявили, что выборы прошли с минимальным количеством нарушений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Выборы на избирательных участках прошли штатно и конструктивно, число подтвержденных нарушений составило единицы. Об этом в ходе брифинга в ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами заявил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

"Мы с уверенностью можем сообщить, что количество реальных нарушений, которые получили подтверждение, – буквально единицы", – отметил Песков.

Он добавил, что в разрезе более чем 90 тысяч избирательных участков это крайне малое число.

В Москве 20 сентября в 20:00 закрылись участки для голосования. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября. После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия", которая набрала 57,1% голосов. На втором месте расположилась партия КПРФ, на третьем – ЛДПР, на четвертом – "Новые люди" и на пятом – "Справедливая Россия".