21 сентября, 13:56Происшествия
Движение на 88-м км МКАД восстановлено после аварии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта на внутренней стороне 88-го километра МКАД восстановлено после аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
ДТП произошло утром 21 сентября в районе улицы Корнейчука. Автомобили проезжали место аварии по 4 полосам из 5, движение было затруднено на 4 километра. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее 8 машин столкнулись на 104-м километре МКАД. На видео с камер наблюдения было видно, что "ГАЗель" съехала на обочину и врезалась в транспортные средства, стоявшие в очереди.
В результате аварии 1 человек погиб и 2 пострадали. Позднее один из пострадавших скончался, из-за чего количество погибших увеличилось до 2.
Массовая авария произошла на Ленинском проспекте