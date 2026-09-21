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21 сентября, 13:56

Происшествия

Движение на 88-м км МКАД восстановлено после аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта на внутренней стороне 88-го километра МКАД восстановлено после аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло утром 21 сентября в районе улицы Корнейчука. Автомобили проезжали место аварии по 4 полосам из 5, движение было затруднено на 4 километра. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 8 машин столкнулись на 104-м километре МКАД. На видео с камер наблюдения было видно, что "ГАЗель" съехала на обочину и врезалась в транспортные средства, стоявшие в очереди.

В результате аварии 1 человек погиб и 2 пострадали. Позднее один из пострадавших скончался, из-за чего количество погибших увеличилось до 2.

Массовая авария произошла на Ленинском проспекте

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