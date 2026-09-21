Движение на МКАД в районе улицы Корнейчука затруднено из-за аварии

Фото: depositphotossvedoliver/svedoliver

На внутренней стороне 88-го километра МКАД в районе улицы Корнейчука произошла авария. Движение затруднено на 4 километра, сообщил столичный Дептранс.

Там уточнили, что авария произошла после съезда 85. Автомобили проезжают место ДТП по четырем полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Накануне массовое ДТП произошло на 103-м километре МКАД у съезда в районе Абрамцева. Авария затруднила движение на 1,6 километра. Машины проезжали по двум полосам из пяти.

Как уточнили в Госавторинспекции, столкнулись восемь машин. В аварии погибли два человека, еще один получил травмы.