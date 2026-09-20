Количество жертв массовой аварии на МКАД увеличилось до двух

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Число погибших в аварии в районе 104 километра МКАД увеличилось до двух, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве добавили, что пострадал один человек. Его состояние не уточняется.

Авария с участием восьми автомобилей произошла на 104-м километре МКАД 20 сентября. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Архипо-Осиповке Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Volkswagen, погибли два человека. Установлено, что 61-летний водитель иномарки двигался по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который следовал из Ростова в Геленджик.

