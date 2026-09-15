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15 сентября, 11:52

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля Volkswagen в Архипо-Осиповке Краснодарского края. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на региональное МВД России.

По версии ведомства, 61-летний водитель иномарки ехал по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик. Водитель Volkswagen и его пассажирка погибли, пассажиры автобуса не пострадали.

В результате ДТП также повреждены автомобили: у них смяты кузова, разбиты бамперы, капоты и стекла.

Ранее в Москве на внешней стороне 44-го километра МКАД, после развязки с Киевским шоссе, произошла авария с участием двух автомобилей. Одна из машин перевернулась. На месте происшествия работают оперативные службы города. В районе ДТП из-за инцидента затруднено движение.

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