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15 сентября, 08:01

Происшествия

На внешней стороне 44-го км МКАД произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 44-го километра МКАД, после развязки с Киевским шоссе, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В результате аварии перевернулся один из автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы города. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливаются.

В районе ДТП из-за инцидента затруднено движение. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее в Пряжинском районе Карелии произошла авария: грузовик наехал на микроавтобус, который стоял при красном сигнале светофора. Инцидент зафиксирован на 353-м километре автодороги Р-21 "Кола". Предварительно, водитель рефрижератора допустил наезд на микроавтобус там, где проводились дорожно-ремонтные работы. В числе пострадавших – водитель и пассажиры автобуса.

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