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15 сентября, 08:25

Политика

ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, в Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы на Украины из-за границы. В порту Черноморск атаке подверглись сухогруз и паром. Суда доставляли предназначенные для Вооруженных сил Украины грузы.

Более того, в западных районах Украины ВС РФ продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России ударила по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для украинских военных. Удар нанесли расчеты ударных дронов. Целью атаки было нарушение работы связи.

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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