ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, в Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы на Украины из-за границы. В порту Черноморск атаке подверглись сухогруз и паром. Суда доставляли предназначенные для Вооруженных сил Украины грузы.

Более того, в западных районах Украины ВС РФ продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России ударила по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для украинских военных. Удар нанесли расчеты ударных дронов. Целью атаки было нарушение работы связи.