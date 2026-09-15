15 сентября, 08:25Политика
ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российские военнослужащие нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В частности, в Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы на Украины из-за границы. В порту Черноморск атаке подверглись сухогруз и паром. Суда доставляли предназначенные для Вооруженных сил Украины грузы.
Более того, в западных районах Украины ВС РФ продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки военных грузов из европейских стран, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее армия России ударила по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для украинских военных. Удар нанесли расчеты ударных дронов. Целью атаки было нарушение работы связи.
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