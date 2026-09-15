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15 сентября, 12:12

Город

Детсад на 250 мест появился в Коммунарке

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад "Лапландия" на 250 мест открылся в районе Коммунарка Новомосковского административного округа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажный детсад площадью более 4,7 тысячи квадратных метров пополнил существующую социальную инфраструктуру района и уже принял первых воспитанников.

Снаружи здание напоминает ряд плотно сомкнутых горных шале. Его украшают изображения зимнего леса, полярной совы и белого медведя. При строительстве крыши создали эффект двускатной кровли. Для отделки фасадов использовали материалы с имитацией кирпичной фактуры. Облицовка выполнена в теплых оттенках бежевого, коричневого, серого и белого с оранжевыми акцентами.

Внутри оборудовали 10 групп. На первом этаже разместили пищеблок и медицинский пункт, а на втором – музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж заняли кабинеты для развивающих занятий. Здание приспособлено для посещения маломобильных граждан.

"Большие окна здания пропускают много естественного света", – добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, рядом оборудовали две спортивные площадки и 10 прогулочных зон для каждой группы, высадили кустарники и разбили цветники. Также установили теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, а зоны активных игр выстлали покрытием из разноцветной резиновой крошки с анималистичными рисунками.

Новый объект находится на проспекте Куприна. Рядом расположены станция "Потапово" Сокольнической линии метро и съезд на участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это обеспечивает его хорошую транспортную доступность.

Ранее стало известно, что в столичном районе Солнцево построят образовательный комплекс для 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Учреждение появится в новом жилом квартале на Производственной улице. В блоке детсада предусмотрено 10 групп. На прилегающей территории оборудуют столько же игровых площадок с навесами, игровым и спортивным инвентарем.

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