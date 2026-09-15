Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политзаключенных

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание БелТА.

Лукашенко в рамках встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Джоном Коулом отметил, что в Белоруссии нет соответствующей статьи в законодательстве. Глава государства подчеркнул, что на эту тему много говорят, в том числе те, кто уехал в западные страны.

Ранее белорусский лидер призвал США вернуть 43–44 миллиона долларов, замороженные на счетах Citibank за экспорт калийных удобрений. По словам Лукашенко, Минск продолжает поставлять продукцию в США, однако сталкивается с трудностями при отгрузке крупных партий.

Президент также заявил, что после возврата средств Белоруссия будет готова обсуждать с Вашингтоном "более серьезные вещи". Ситуацию с замороженными деньгами он назвал позором для американских властей.