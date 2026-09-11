Лукашенко анонсировал проверку боевой готовности всей белорусской армии

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Белоруссия проведет проверку боевой готовности всех вооруженных сил, включая мобилизацию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

По его словам, армию страны необходимо "встряхнуть".

"Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", – подчеркнул белорусский лидер.

Президент также напомнил, что артиллерийскую бригаду уже проверили по его поручению, а до этого – танковые и мотострелковые подразделения. Он добавил, что все делают "как будет на войне".

Лукашенко акцентировал, что в ходе проверок применяется опыт современных военных конфликтов. Он также заявил, что Минск готовится к войне, чтобы ее не допустить.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что его младший сын Николай проходит военную службу в самом сложном подразделении. Он добавил, что в свободное время его сын продолжает изучать биотехнологии – основное направление, по которому он получал образование в вузе.

