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23 июня, 12:47

Политика

Лавров заявил, что РФ готова обеспечить безопасность Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Россия готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Белоруссии. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии, передает RT.

Он напомнил, что такие меры предусмотрены договором между двумя странами. Это поможет обеспечить безопасность Союзного государства.

Ранее Россия и Белоруссия провели первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В рамках учений состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

Владимир Путин указывал, что использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности стран. Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал эти учения сигналом для Запада. Он подчеркнул, что Москва и Минск имеют современное оружие и умеют им пользоваться.

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