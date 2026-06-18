Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 17:24

Политика

Лукашенко заявил, что граница Белоруссии с Украиной "пылает как никогда"

Фото: kremlin.ru

Граница Белоруссии с Украиной "пылает как никогда", заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Южная граница (Белоруссии. – Прим. ред.) – 1,5 тысячи километров... Пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", – передает его слова РИА Новости.

Белорусский президент также предупредил, что любые провокации в отношении страны и попытки втянуть ее в войну "плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать".

Кроме того, Лукашенко указал, что беспилотник, атаковавший автобус с белорусскими детьми в Брянской области, имел украинское происхождение. По его словам, Белоруссия ждет честный ответ от украинских госслужащих и военных по этой ситуации.

Украинский БПЛА ударил по автобусу в Брянской области 17 июня. В тот момент в салоне были 44 человека, в том числе 28 воспитанников белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2, которые ехали из Гомеля на отдых в Геленджик.

В результате случившегося погибла беременная женщина, сопровождавшая команду. Также ранения получили 8 человек, в том числе 6 детей.

По факту ЧП российские следователи возбудили дело о теракте. СК Белоруссии тоже квалифицировал удар как акт терроризма. Зампред Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников отмечал, что детей в автобусе вез негосударственный перевозчик, который выбрал небезопасный маршрут.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся терактом, в качестве ответа на который Россия будет продолжать СВО. Атаку осудили и в ООН. Также удар раскритиковал генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, возложил ответственность за гибель людей при атаке на коллективный Запад и Киев.

Шестеро пострадавших после атаки ВСУ на автобус в Брянской области остаются в больнице

Читайте также


политиказа рубежом

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика