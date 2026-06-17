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17 июня, 22:37

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Алейников: перевозчики детей в атакованном ВСУ автобусе выбрали небезопасный маршрут

Перевозчики детей в атакованном ВСУ автобусе выбрали небезопасный маршрут

Фото: MAX/"Следком"

Перевозку белорусских детей в автобусе, атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Брянском, осуществлял негосударственный перевозчик, который выбрал небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне. Об этом телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

"В детско-юношеской спортивной школе № 2 Речицкого района была организована группа учащихся для выезда на оздоровление и для тренировок по футболу. Группа собрана родителями и тренерами в частном порядке", – приводит слова Алейникова агентство БелТА.

По его словам, для поездки заключили договор с негосударственными перевозчиками ИП и ЧУП, зарегистрированными в Речицком и Калинковичском районах. Осуществлялась перевозка 88 человек. Выезд из Речицы был выполнен в 5:30.

Алейников добавил, что в составе группы были не только дети, но и тренеры‑преподаватели, находившиеся в трудовых отпусках и путешествовавшие вместе с семьями. Они занимались организацией отдыха ребят.

Часть детей ехала с родителями, другие – по доверенности на выезд за рубеж. Финансирование поездки осуществлялось за счет личных средств ее участников, а маршрут был самостоятельно определен частным перевозчиком, уточнил он.

Украинский дрон атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик, 17 июня.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. Уточнялось, что один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Также в пункте временного размещения для пассажиров атакованного автобуса создали все условия и работают психологи.

По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. По его словам, ответными действиями России будет продолжение СВО.

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

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