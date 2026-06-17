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17 июня, 15:53

Происшествия

Восемь человек получили травмы при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Восемь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

"Получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области", – приводит его слова ТАСС.

Ходжаев подчеркнул, что на место ЧП отправлены три реанимационные бригады, готов вертолет медслужбы. Совместно с российскими специалистами они смогут оценить состояние пострадавших и принять решение о возможности их транспортировки в республику.

Украинский дрон ударил по автобусу детско-юношеской спортивной школы из Белоруссии 17 июня. В салоне было 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. Все они следовали из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Пострадавшие получают всю необходимую медпомощь.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Глава республиканского СК Константин Бычек уточнил, что белорусские следователи отправились в РФ для оказания содействия.

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