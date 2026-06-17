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17 июня, 13:28

Происшествия

Дело о теракте возбуждено после удара БПЛА по автобусу с детьми под Брянском

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщило ведомство в МАХ.

По данным следствия, 17 июня на трассе А240 ударный БПЛА атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель – Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов, направлявшихся на отдых.

По предварительной информации, в результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина. Еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Среди пострадавших, по данным властей региона, четверо детей.

В СК заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Тем временем, как передает РИА Новости, МИД Белоруссии подал запрос на уточнение информации об атаке на автобус с детской футбольной командой.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь Курской области. Один человек погиб на месте, еще двое получили травмы. У мужчины и женщины были диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения.

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