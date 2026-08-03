Перепробег для водителей сократился на 18 км благодаря разворотам на Садовом кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перепробег для водителей сократился более чем на 18 километров благодаря 12 новым разворотам на Садовом кольце, обустроенным по проектам ЦОДД в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Развороты появились на обеих сторонах кольца:



на Садовой-Спасской улице;

в районе пересечения с проспектом Мира;

в районе пересечения с улицей Малой Дмитровкой;

в районе пересечения с улицей Покровкой.

Также сделали отдельные развороты:



на внутренней стороне у площади Курского вокзала;

на внутренней стороне в районе улицы Зацепский Вал;

на внешней стороне в районе Зубовского бульвара;

в районе пересечения с улицей Новокузнецкой.

В результате средняя скорость проезда обновленных участков выросла на 3%, а на севере и востоке Садового кольца – до 14%. Ежедневно разворотами пользуются более 34,5 тысячи водителей, в час пик – около 3 тысяч. Самым востребованным стал разворот перед Малой Дмитровкой на внутренней стороне: в час пик им пользуются более 400 раз.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Садовое кольцо – это магистраль с интенсивным движением в центре Москвы, которая обеспечивает связь с прилегающими районами.

По его словам, благодаря новым разворотам снизилась нагрузка на магистраль и выросла средняя скорость движения, а также уменьшилось количество выбросов.

Ликсутов добавил, что работа по повышению комфорта и безопасности столичных дорог продолжается по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Ранее Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной в Бутырском районе Москвы. Дорога проходит под путями МЦД-2. По словам мэра столицы, железнодорожный путепровод возвело ОАО "РЖД" еще в прошлом году.