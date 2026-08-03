03 августа, 10:16Транспорт
Перепробег для водителей сократился на 18 км благодаря разворотам на Садовом кольце
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перепробег для водителей сократился более чем на 18 километров благодаря 12 новым разворотам на Садовом кольце, обустроенным по проектам ЦОДД в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Развороты появились на обеих сторонах кольца:
- на Садовой-Спасской улице;
- в районе пересечения с проспектом Мира;
- в районе пересечения с улицей Малой Дмитровкой;
- в районе пересечения с улицей Покровкой.
Также сделали отдельные развороты:
- на внутренней стороне у площади Курского вокзала;
- на внутренней стороне в районе улицы Зацепский Вал;
- на внешней стороне в районе Зубовского бульвара;
- в районе пересечения с улицей Новокузнецкой.
В результате средняя скорость проезда обновленных участков выросла на 3%, а на севере и востоке Садового кольца – до 14%. Ежедневно разворотами пользуются более 34,5 тысячи водителей, в час пик – около 3 тысяч. Самым востребованным стал разворот перед Малой Дмитровкой на внутренней стороне: в час пик им пользуются более 400 раз.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Садовое кольцо – это магистраль с интенсивным движением в центре Москвы, которая обеспечивает связь с прилегающими районами.
По его словам, благодаря новым разворотам снизилась нагрузка на магистраль и выросла средняя скорость движения, а также уменьшилось количество выбросов.
Ликсутов добавил, что работа по повышению комфорта и безопасности столичных дорог продолжается по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.
Ранее Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной в Бутырском районе Москвы. Дорога проходит под путями МЦД-2. По словам мэра столицы, железнодорожный путепровод возвело ОАО "РЖД" еще в прошлом году.