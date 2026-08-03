Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 10:16

Транспорт

Перепробег для водителей сократился на 18 км благодаря разворотам на Садовом кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перепробег для водителей сократился более чем на 18 километров благодаря 12 новым разворотам на Садовом кольце, обустроенным по проектам ЦОДД в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Развороты появились на обеих сторонах кольца:

  • на Садовой-Спасской улице;
  • в районе пересечения с проспектом Мира;
  • в районе пересечения с улицей Малой Дмитровкой;
  • в районе пересечения с улицей Покровкой.

Также сделали отдельные развороты:

  • на внутренней стороне у площади Курского вокзала;
  • на внутренней стороне в районе улицы Зацепский Вал;
  • на внешней стороне в районе Зубовского бульвара;
  • в районе пересечения с улицей Новокузнецкой.

В результате средняя скорость проезда обновленных участков выросла на 3%, а на севере и востоке Садового кольца – до 14%. Ежедневно разворотами пользуются более 34,5 тысячи водителей, в час пик – около 3 тысяч. Самым востребованным стал разворот перед Малой Дмитровкой на внутренней стороне: в час пик им пользуются более 400 раз.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Садовое кольцо – это магистраль с интенсивным движением в центре Москвы, которая обеспечивает связь с прилегающими районами.

По его словам, благодаря новым разворотам снизилась нагрузка на магистраль и выросла средняя скорость движения, а также уменьшилось количество выбросов.

Ликсутов добавил, что работа по повышению комфорта и безопасности столичных дорог продолжается по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Ранее Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной в Бутырском районе Москвы. Дорога проходит под путями МЦД-2. По словам мэра столицы, железнодорожный путепровод возвело ОАО "РЖД" еще в прошлом году.

Читайте также


транспортгород

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика