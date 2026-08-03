В Ростовской области возбудили дело после заражения девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице

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Полиция возбудила уголовное дело по факту заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в городской больнице Азова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что школьница могла заразиться после лечения от кишечной инфекции в ЦГБ Азова. По данным публикаций, причиной могли стать нарушения санитарных норм, в том числе повторное использование одноразовых медицинских инструментов.

Дело возбуждено по статье о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией (часть 4 статьи 122 УК РФ). Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В Минздраве Ростовской области уточнили, что в апреле 2026 года провели внеплановую проверку больницы после оказания помощи ребенку. В Росздравнадзоре также сообщили о проверке обстоятельств инцидента. Девочке оказывают необходимую медицинскую помощь и поддержку.

Ранее Государственный центр вирусологии "Вектор" начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных. Преимущество мРНК-вакцин состоит в высокой скорости и простоте разработки по сравнению с классическими подходами.