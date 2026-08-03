Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 11:15

Происшествия

В Ростовской области возбудили дело после заражения девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице

Фото: sledcom.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в городской больнице Азова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что школьница могла заразиться после лечения от кишечной инфекции в ЦГБ Азова. По данным публикаций, причиной могли стать нарушения санитарных норм, в том числе повторное использование одноразовых медицинских инструментов.

Дело возбуждено по статье о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией (часть 4 статьи 122 УК РФ). Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В Минздраве Ростовской области уточнили, что в апреле 2026 года провели внеплановую проверку больницы после оказания помощи ребенку. В Росздравнадзоре также сообщили о проверке обстоятельств инцидента. Девочке оказывают необходимую медицинскую помощь и поддержку.

Ранее Государственный центр вирусологии "Вектор" начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных. Преимущество мРНК-вакцин состоит в высокой скорости и простоте разработки по сравнению с классическими подходами.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика