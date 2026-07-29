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29 июля, 10:51

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Онищенко: риски возникновения эпидемии ВИЧ в мире небезосновательны

Онищенко оценил риски возникновения эпидемии ВИЧ в мире

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Риски возникновения эпидемии ВИЧ-инфекции в мире небезосновательны на фоне ухудшения ситуации с лекарствами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Угрозу мировой эпидемии ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией отметили в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

По словам Онищенко, снижение финансирования действительно может вызвать рост ВИЧ-инфицированных людей.

"ООН и врачебное сообщество выбрало тактику: давайте найдем лекарства, которые будут снижать содержание вируса в организме человека. <…> Мы начали побуждать страны к тому, чтобы ВИЧ-инфицированных, и прежде всего молодых людей, обеспечивать этими лекарствами, потому что они очень дорогие", – сказал академик РАН.

Он отметил, что терапия помогает людям с ВИЧ социализироваться и рожать здоровых детей. Однако вакцины от вируса иммунодефицита человека пока не разработали, и поэтому без необходимых препаратов жизнь человека с ВИЧ попадает под угрозу.

При этом в России сложилась другая ситуация, добавил академик. В стране люди с ВИЧ-инфекцией обеспечиваются лекарствами за счет средств бюджета.

"Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%", – подчеркнул Онищенко.

Ранее стало известно, что заболеваемость ВИЧ в России снизилась в два раза с 2016 года и сейчас находится на историческом минимуме. В стране живут чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией, в 2025-м было зафиксировано 43 тысячи новых случаев заболевания.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко предложил пройти тестирование на ВИЧ каждому третьему россиянину. По его мнению, это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить распространение.

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