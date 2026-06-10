В России подделка справок об отсутствии ВИЧ будет наказываться лишением свободы

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Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ.

Теперь за подделку, продажу и использование таких справок грозит ограничение свободы до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до 4 лет с возможным аналогичным штрафом либо лишение свободы до 4 лет с таким же возможным штрафом.

Согласно документу, если речь идет об аналогичных преступлениях, совершенных в отношении справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, наказание ужесточается. Предусмотрено ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, принудительные работы от 2 до 5 лет или лишение свободы от 2 до 5 лет, а возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета или служебного положения грозит лишение свободы от 3 до 6 лет. Также может быть назначен штраф 1–2 миллиона рублей и запрет занимать определенные должности и вести определенную деятельность в течение 5 лет.

Наиболее строгое наказание – от 4 до 8 лет лишения свободы – предусмотрено для случаев, когда преступление совершено организованной группой и привело к массовому заражению людей опасным заболеванием или иным тяжким последствиям. Дополнительно могут назначить штраф 1,5–3 миллиона рублей и запрет занимать некоторые должности и осуществлять определенную деятельность в течение 5 лет.

Закон вступает в силу в течение 10 дней после опубликования.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому заявители на гражданство России будут обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был вынесен приговор. Соответствующая справка должна быть выдана компетентным органом родной страны иностранца или государством, выдавшим удостоверение личности для лица без гражданства.