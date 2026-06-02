Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять справку о судимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ, согласно которому заявители на гражданство РФ будут обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был вынесен приговор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующая справка должна быть выдана компетентным органом родной страны иностранца или государством, выдавшим удостоверение личности для лица без гражданства. Также документ должен выдаваться по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления на гражданство РФ.

При этом украинцы, а также лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и впоследствии уехали оттуда в Россию, в том числе через третьи страны, смогут подавать заявления на получение гражданства РФ без предоставления справки до 1 января 2028 года включительно.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что за любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства. Позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством.