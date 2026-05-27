Госдума ужесточила правила медосмотра мигрантов после въезда в РФ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях проект закона по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.

До принятия данной нормы мигранты должны были в течение 90 дней после въезда в Россию пройти медицинское освидетельствование, чтобы выявить возможное наличие инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также факт употребления наркотиков.

Согласно законопроекту, срок для прохождения медосвидетельствования сократится до 30 дней. Также граждане, которые приехали в страну более чем на месяц, будут обязаны проходить такую процедуру ежегодно. Медосвидетельствование будут оплачивать сами мигранты или их работодатели.

Кроме того, документ предусматривает запрет на посредничество при обследовании людей – процедуру смогут проводить только уполномоченные на это организации.

Новые нормы предполагают, что прохождение медосвидетельствования будет обязательным для получения разрешения на временное проживание и работу, а также для переоформления патента.

Ранее в ГД предложили повысить налоговые пошлины для мигрантов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что пошлину при оформлении гражданства РФ предлагается повысить в 12 раз – с 4,2 до 50 тысяч рублей, а при оформлении разрешения на временное проживание – в 8 раз, с 1,92 до 15 тысяч рублей.

