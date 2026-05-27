27 мая, 07:51
Полиция обнаружила более 270 нелегальных мигрантов в Одинцове
Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"
Полиция в подмосковном Одинцове обнаружила 277 граждан из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Нарушителей выявили сотрудники направления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и сотрудники из УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Антикриминал" на строительных объектах и предприятиях общественного питания.
В отношении иностранцев составлено 298 административных протоколов: 269 – за нарушение режима пребывания, 25 – за незаконную трудовую деятельность , 4 – за уклонение от исполнения административного законодательства.
Некоторые мигранты, как уточнила Петрова, привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
Также полиция проводит дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, которые незаконно привлекли мигрантов к трудовой деятельности.
Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 38,9% за первый квартал 2026 года. Кроме того, анализ основных показателей преступности показал, что в стране сохраняется стабильная оперативная обстановка.