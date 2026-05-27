Беременную фигурантку дела о краже отпустили рожать домой по просьбе Лантратовой

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Фигурантке дела о краже, которая находится на девятом месяце беременности, изменили меру пресечения, чтобы она могла родить ребенка в родном городе, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Ранее омбудсмен попросила МВД обратить внимание на ситуацию с будущей матерью, которую, по данным СМИ, обвиняют в краже 11 тысяч рублей. Как рассказала сама девушка, речь идет о деньгах, потраченных по ошибке в аптеке и продуктовом магазине с чужой неименной карты 1,5 года назад.

Когда ситуация прояснилась, ущерб был возмещен, а заявительница, утверждали журналисты, претензий не имеет и попросила прекратить дело.

У фигурантки заключен контракт на роды в Нижнем Новгороде, там ее ждут родственники. Однако женщине сначала отказывали в возможности временно выехать к семье из-за подписки о невыезде.

"Мы внимательно следили за ситуацией и рады, что удалось найти гуманное решение. Беременной Евгении, которая находится на девятом месяце, изменили меру пресечения. Теперь она сможет выехать в Нижний Новгород, где ее ждут родные", – сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что спокойствие и поддержка близких необходимы будущей матери на таком сроке беременности. Ребенок, по ее мнению, должен появиться на свет в семейной обстановке, без лишнего стресса и тревоги.

Лантратова поблагодарила МВД, начальника следственного департамента Сергея Лебедева и его заместителя Дмитрия Филиппова за внимательное отношение к делу, оперативное реагирование на запрос и принятие взвешенного решения.

До этого Верховный суд России освободил из колонии Елизавету Эмгрунт, осужденную за участие в организованной преступной группе. Находясь в исправительном учреждении, она родила дочь и обжаловала приговор в кассационной инстанции. ВС признал доводы обоснованными, освободил женщину из-под стражи и отсрочил исполнение наказания до достижения ребенком 14 лет.