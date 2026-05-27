Сбой произошел в работе мессенджера MAX

В работе мессенджера МАХ был зафиксирован технический сбой. Об этом следует из данных портала Downdetector.

За последний час поступило около 460 жалоб. Сообщения приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Тюменской области.

Чаще всего пользователи сообщали о неполадках с оповещениями (35%). Еще 23% жаловались на сбой мобильного приложения, 16% – на сбой в работе десктоп-версии, 13% фиксировали общий сбой, остальные обращения были связаны с неполадками сервиса.

В пресс-службе MAX позднее сообщили, что мессенджер работает штатно.

Ранее сбой произошел в работе каршерингового сервиса "Делимобиль". На проблемы в работе приложения жаловались пользовали в Москве и других городах России.

Клиенты сообщали, что не могли закрыть автомобили, так как приложение не работало. Спустя несколько часов представители компании заявили об устранении сбоя.

