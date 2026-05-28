Ушаков посоветовал Европе перебирать кандидатов в переговорщики с РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал обсуждение в Европе кандидатур переговорщика с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

"Ну что делать? Путь перебирают", – заявил Ушаков.

При этом, как подчеркнул помощник главы государства, у Москвы, безусловно, имеются темы для обсуждения с Европой.

В середине мая американское издание Politico представило список возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. В их числе оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

При этом Владимир Путин называл предпочтительной фигурой для ведения диалога бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас исключила эту кандидатуру, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона не получала инициатив от Евросоюза о проведении переговоров.

