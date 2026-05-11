11 мая, 09:19

Страны ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с РФ в конце мая

Главы МИД стран Евросоюза проведут дискуссию о возможных переговорах с Россией в конце мая. Об этом сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас.

Однако она исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика.

"Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола", – цитирует Каллас ТАСС.

Также, по данным СМИ, немецкий кабмин выступил против того, чтобы сделать Шредера посредником на возможных переговорах РФ и ЕС.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является Шредер. При этом он признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что РФ восстановит отношения со многими западными странами, а восстановление отношений конкретно России и Европы будет выгодно обеим сторонам.

