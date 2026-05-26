Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла представили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла представил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства города.

Он отметил, что благодаря большой поддержке города столичные предприятия выпускают новейшие препараты и медицинское оборудование, микроэлектронику и роботизированные системы. В числе новых разработок и современный лазерный комплекс, который имеет числовое программное управление и может работать круглые сутки.

Оборудование выпустила компания "Лассард". Максимальная скорость раскроя у станка составляет около 300 метров в минуту. За счет большой мощности и автоматизированного управления он может быть задействован в машиностроении, аэрокосмической сфере, строительстве, приборостроении.

Конструкция включает в себя особую систему перемещения с линейными двигателями и подвесной Y-балкой, что создает высокую динамику, решает проблему синхронизации и уменьшает воздействие вибраций на процесс резки. За счет этого растет производительность.

Отмечается, что всего 17 видов оборудования резидента вошли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Это в том числе станки для лазерной резки, гравировки и маркировки.

Ранее стало известно, что в этом году в столице планируется открыть 25 уникальных производств на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". За счет этого в городе появится свыше 8 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

В ОЭЗ будут выпускать инновационные энергосберегающие экологически чистые осветительные приборы, новейшие онкопрепараты и уникальные оптоэлектронные устройства для высокоскоростного приема и передачи данных, а также печатные платы и авиационные интерьеры.

