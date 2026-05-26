Shaman заявил о попытках выкупить у него "секретную папку"

Фото: ТАСС/Алиса Макарова

Известный под псевдонимом Shaman певец Ярослав Дронов заявил, что недоброжелатели хотят выкупить его "секретную папку". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал артиста.

"Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!" – сказал он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором певец одет в смокинг и позирует на фоне посольства Соединенных Штатов в Москве. Shaman заявил, что к нему в руки попала "секретная папка с фамилиями".

По его словам, некие люди хотели, чтобы он замолчал. Однако артист заверил поклонников, что скоро он "прольет свет правды". О чем конкретно идет речь, певец не уточнил.