Госдума приняла в I чтении закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Инициатива принадлежит сенатору Владимиру Якушеву и главе комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Действующий закон об упрощенном оформлении прав на гаражи и земельные участки под ними вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам зарегистрировать капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также оформить землю под ними в упрощенном порядке.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, с начала действия амнистии в России зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и участков под ними.

"Реальное количество неоформленных построек в разы больше. Их владельцы не могут распорядиться имуществом, передать его по наследству, подключить коммуникации на законных основаниях. Поэтому предлагается продлить упрощенный порядок", – отметил он.

Под действие амнистии подпадают только капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками по решению суда.

Гаврилов отметил, что муниципалитеты проверяют архивные данные, сведения о подключении к коммуникациям и другие документы, подтверждающие время постройки объекта. Это, по его словам, минимизирует риск легализации самостроя.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что даже оборудованный кроватью и столом гараж нельзя использовать как жилое помещение, так как он не соответствует строительным и санитарным нормам.

Легально превратить гараж в квартиру практически невозможно: он должен находиться в жилой зоне, иметь окна, отдельный вход и центральные коммуникации. Самостоятельная врезка в городские сети запрещена и грозит штрафом до 15 тысяч рублей с обязательным демонтажем.