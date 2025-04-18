Риелтор Перескокова призвала проверять законность границ участка перед его покупкой

18 апреля, 12:47Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Перед покупкой земельного участка важно проверить законность его границ и вид разрешенного использования. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.
По ее словам, для начала стоит запросить у продавца градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Получить его владелец может через "Госуслуги".
План даст гарантию, что границы участка не нарушены. В противном случае можно попасть в ситуацию, когда часть купленной территории на самом деле принадлежит соседу, объяснила Перескокова.
Кроме того, важно обратить внимание на транспортную инфраструктуру поблизости. От этого зависит, насколько просто будет добраться до участка. Плюс стоит посмотреть генплан самого населенного пункта, чтобы знать о перспективах его развития в будущем.
"В противном случае вполне может случиться так, что после покупки рядом начнут активно строить, например, крупную автомагистраль", – отметила эксперт.
Еще риелтор порекомендовала перед покупкой поговорить с соседями и местными жителями в целом. Их рассказы помогут составить более полное представление о районе и участке.
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