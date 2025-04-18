Риелтор Перескокова призвала проверять законность границ участка перед его покупкой

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Перед покупкой земельного участка важно проверить законность его границ и вид разрешенного использования. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, для начала стоит запросить у продавца градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Получить его владелец может через "Госуслуги".

План даст гарантию, что границы участка не нарушены. В противном случае можно попасть в ситуацию, когда часть купленной территории на самом деле принадлежит соседу, объяснила Перескокова.





Наталья Перескокова риелтор Также важно разобраться с видом разрешенного использования участка. Если есть желание возвести не просто дачу, а жилой дом, в котором можно оформить прописку, необходимо выбирать землю для индивидуального жилищного строительства. Информацию о виде разрешенного использования можно посмотреть в выписке из ЕГРН.

Кроме того, важно обратить внимание на транспортную инфраструктуру поблизости. От этого зависит, насколько просто будет добраться до участка. Плюс стоит посмотреть генплан самого населенного пункта, чтобы знать о перспективах его развития в будущем.

"В противном случае вполне может случиться так, что после покупки рядом начнут активно строить, например, крупную автомагистраль", – отметила эксперт.

Еще риелтор порекомендовала перед покупкой поговорить с соседями и местными жителями в целом. Их рассказы помогут составить более полное представление о районе и участке.

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