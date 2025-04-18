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18 апреля, 12:47

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Риелтор Перескокова призвала проверять законность границ участка перед его покупкой

Риелтор объяснила, как избежать серьезных проблем при покупке земельного участка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Перед покупкой земельного участка важно проверить законность его границ и вид разрешенного использования. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, для начала стоит запросить у продавца градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Получить его владелец может через "Госуслуги".

План даст гарантию, что границы участка не нарушены. В противном случае можно попасть в ситуацию, когда часть купленной территории на самом деле принадлежит соседу, объяснила Перескокова.

Также важно разобраться с видом разрешенного использования участка. Если есть желание возвести не просто дачу, а жилой дом, в котором можно оформить прописку, необходимо выбирать землю для индивидуального жилищного строительства. Информацию о виде разрешенного использования можно посмотреть в выписке из ЕГРН.
Наталья Перескокова
риелтор

Кроме того, важно обратить внимание на транспортную инфраструктуру поблизости. От этого зависит, насколько просто будет добраться до участка. Плюс стоит посмотреть генплан самого населенного пункта, чтобы знать о перспективах его развития в будущем.

"В противном случае вполне может случиться так, что после покупки рядом начнут активно строить, например, крупную автомагистраль", – отметила эксперт.

Еще риелтор порекомендовала перед покупкой поговорить с соседями и местными жителями в целом. Их рассказы помогут составить более полное представление о районе и участке.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как сэкономить на счетах за коммунальные услуги на даче. К примеру, он посоветовал установить капельный полив: по сравнению с обычным шлангом он сокращает расход воды вдвое.

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