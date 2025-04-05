Эксперт Бондарь назвал простые способы сэкономить на оплате ЖКУ в дачный сезон

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Установка капельного полива и выключение электрических приборов из розеток помогут садоводам сэкономить. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В первую очередь, эксперт рекомендовал установить счетчики на воду тем, у кого их еще нет.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Без них расчет идет по нормативам, а это почти всегда дороже. Кроме того, можно собирать дождевую воду для полива.

Еще один способ: установить на участке капельный полив. По сравнению с обычным, из шланга, он сокращает расход воды вдвое, добавил эксперт.

"Сэкономить на электричестве помогут энергосберегающие лампы. Плюс рекомендую всегда выдергивать зарядки и приборы из розеток, потому как даже в режиме ожидания они "накручивают" счетчик", – отметил Бондарь.

В свою очередь, пенсионерам он посоветовал проверить, есть ли у них право на субсидию по ЖКХ: если траты на коммунальные услуги превышают 22% от дохода, можно получить компенсацию.

Ранее зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев рассказал, как обезопасить себя при сдаче дачного участка в аренду. К примеру, он посоветовал обязательно указывать в договоре, что сдается не только дом, но и земельный участок. Если на последнем что-то произойдет, съемщик не будет нести за это ответственность.