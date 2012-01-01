Садовод Воронова: апрельские заморозки не навредят дачным растениям

Апрельские заморозки начнутся в столичном регионе в ближайшие выходные, предупреждают синоптики. Когда в Москву вернется тепло и как в таких условиях ухаживать за садовыми участками, разбиралась Москва 24.

Апрельские морозы

К концу недели в столичный регион придут заморозки. Ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом днем в выходные температура воздуха прогреется максимум до плюс 5 градусов, что характерно скорее для погоды в конце марта, уточнил синоптик.



(5 апреля. – Прим. ред.) .

Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Заметное понижение будет связано с тем, что Москва окажется в тыловой части циклона, прогнозируется перемещение воздуха с севера в выходные дни начиная с субботы

Кроме того, в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, в столице может выпасть мокрый снег, предупредила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Период прохлады, судя по текущим данным, будет довольно затяжным. В сторону тепла погода поменяется только ближе к середине апреля", – рассказала специалист.

Во второй половине месяца среднесуточная температура, по прогнозам синоптика, будет держаться в пределах климатической нормы – от плюс 7 до плюс 10 градусов. В то же время повторения заморозков исключать нельзя.





Татьяна Позднякова главный специалист информагентства "Метеоновости" В наших краях отрицательная температура в ночные часы может наблюдаться и в апреле, и в мае, и даже в июне. Поэтому заморозки во второй половине месяца никого удивлять не должны.

При этом долгосрочный прогноз Гидрометцентра на весь вегетационный период (с апреля по сентябрь 2025 года) говорит о том, что температура воздуха весной и летом будет на 1–1,5 градуса выше нормы, напомнила специалист.

Посадки под угрозой?

Эксперт российского Союза садоводов Ольга Воронова отметила, что грядущие заморозки не должны навредить посадкам в столичном регионе.

"Из земли пока появились только луковичные растения – тюльпаны, крокусы, например. Они могут выдержать морозы и до минус 7", – пояснила специалист в беседе с Москвой 24.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Плодовые деревья пока тоже в безопасности: почки еще в плотной упаковке, пока не начали разворачиваться. Навредить морозы могли бы цветочным почкам, но до них еще далеко.

Тем не менее о ряде посадок стоит позаботиться заранее, предупредила Воронова. Если дачники уже сняли укрывной материал с теплолюбивых растений – в частности роз, гортензий, винограда – его нужно вернуть обратно, чтобы избежать их обледенения или гибели.

Провести работу придется и в теплице: высаженные грядки нужно дополнительно укрыть любым материалом, кроме пленки, объяснила садовод.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Открытый грунт в Московском регионе пока достаточно промерзший, с ним еще невозможно работать. Поэтому вряд ли кому-то удалось высадить что-либо, нуждающееся в защите от холода.

В свою очередь, рассада пока остается на подоконниках: солнечный свет и еще работающее отопление защитят ее от переохлаждения даже в мороз, указала Воронова.

О чем точно стоит позаботиться дачникам, так это о воде на участке. Бочки с жидкостью садовод рекомендовала накрыть, а из шлангов и другой тары слить воду и убрать их в теплое место. Даже незначительные минусовые температуры могут привести к тому, что вода внутри замерзнет, а емкость, в которой она хранится, будет испорчена, заключила эксперт.