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02 апреля, 17:31

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Садовод Воронова: апрельские заморозки не навредят дачным растениям

Садовый фальстарт? Как дачникам подготовить огород к апрельским заморозкам

Апрельские заморозки начнутся в столичном регионе в ближайшие выходные, предупреждают синоптики. Когда в Москву вернется тепло и как в таких условиях ухаживать за садовыми участками, разбиралась Москва 24.

Апрельские морозы

Фото: 123RF/smaliariryna

К концу недели в столичный регион придут заморозки. Ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом днем в выходные температура воздуха прогреется максимум до плюс 5 градусов, что характерно скорее для погоды в конце марта, уточнил синоптик.

Заметное понижение будет связано с тем, что Москва окажется в тыловой части циклона, прогнозируется перемещение воздуха с севера в выходные дни начиная с субботы (5 апреля. – Прим. ред.).
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Кроме того, в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, в столице может выпасть мокрый снег, предупредила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Период прохлады, судя по текущим данным, будет довольно затяжным. В сторону тепла погода поменяется только ближе к середине апреля", – рассказала специалист.

Во второй половине месяца среднесуточная температура, по прогнозам синоптика, будет держаться в пределах климатической нормы – от плюс 7 до плюс 10 градусов. В то же время повторения заморозков исключать нельзя.

В наших краях отрицательная температура в ночные часы может наблюдаться и в апреле, и в мае, и даже в июне. Поэтому заморозки во второй половине месяца никого удивлять не должны.
Татьяна Позднякова
главный специалист информагентства "Метеоновости"

При этом долгосрочный прогноз Гидрометцентра на весь вегетационный период (с апреля по сентябрь 2025 года) говорит о том, что температура воздуха весной и летом будет на 1–1,5 градуса выше нормы, напомнила специалист.

Посадки под угрозой?

Фото: 123RF/keleny

Эксперт российского Союза садоводов Ольга Воронова отметила, что грядущие заморозки не должны навредить посадкам в столичном регионе.

"Из земли пока появились только луковичные растения – тюльпаны, крокусы, например. Они могут выдержать морозы и до минус 7", – пояснила специалист в беседе с Москвой 24.

Плодовые деревья пока тоже в безопасности: почки еще в плотной упаковке, пока не начали разворачиваться. Навредить морозы могли бы цветочным почкам, но до них еще далеко.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Тем не менее о ряде посадок стоит позаботиться заранее, предупредила Воронова. Если дачники уже сняли укрывной материал с теплолюбивых растений – в частности роз, гортензий, винограда – его нужно вернуть обратно, чтобы избежать их обледенения или гибели.

Провести работу придется и в теплице: высаженные грядки нужно дополнительно укрыть любым материалом, кроме пленки, объяснила садовод.

Открытый грунт в Московском регионе пока достаточно промерзший, с ним еще невозможно работать. Поэтому вряд ли кому-то удалось высадить что-либо, нуждающееся в защите от холода.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

В свою очередь, рассада пока остается на подоконниках: солнечный свет и еще работающее отопление защитят ее от переохлаждения даже в мороз, указала Воронова.

О чем точно стоит позаботиться дачникам, так это о воде на участке. Бочки с жидкостью садовод рекомендовала накрыть, а из шлангов и другой тары слить воду и убрать их в теплое место. Даже незначительные минусовые температуры могут привести к тому, что вода внутри замерзнет, а емкость, в которой она хранится, будет испорчена, заключила эксперт.

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