Эксперт Шалыганов спрогнозировал раннее начало дачного сезона в 2025 году

Дачный сезон в столичном регионе может начаться раньше обычного из-за теплой погоды и отсутствия снежного покрова, считают эксперты. Москва 24 расскажет, какие работы стоит провести на участке уже в марте, а также что нужно в первую очередь проверить в доме.

Полный чекап

Как правило, началом дачного сезона в столичном регионе считается массовый переезд москвичей на свои загородные участки. В 2025 году это может произойти раньше из-за аномального тепла, считает председатель московского регионального отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

"Официальной даты нет, но традиционно старт сезона привязан к длинным майским выходным. Обычно это конец апреля – начало мая, но при такой погоде, как в этом году, люди уже с апреля начнут массово выезжать за город", – рассказал он Москве 24.

При этом дела для заядлых дачников найдутся и в марте – например, сейчас подходящее время для проверки состояния участка и дома перед началом сезона, заявил Шалыганов.





Юрий Шалыганов председатель московского регионального отделения Союза садоводов России В первую очередь нужно оценить состояние постройки и крыши, нет ли дыр, протечек. Далее в обязательном порядке проверить целостность проводки. К сожалению, пожары и отравления угарным газом происходят каждый сезон, так что у кого стоят печи и камины, необходимо еще осмотреть их на предмет целостности и прочистить дымоход.

Тем, у кого есть колодцы, стоит проверить состояние воды после зимы: возможно, ее придется пролить перед использованием из-за попадания большого количества талых вод, подсказал эксперт. Также нужно проверить трубы на предмет засора.

После Шалыганов посоветовал уже заняться подготовительными работами на участке: собрать сухую листву и мусор, налетевший за зиму, а если есть необходимость – починить и подкрасить забор.

Обрезка и обработка

Что касается посевных работ, в марте о них еще рано думать даже с учетом преждевременного потепления.

"Все теплолюбивые культуры мы высаживаем в теплицы только в начале мая, где-то после 10-го числа. А в открытый грунт – только в первой декаде июня", – рассказала Москве 24 эксперт по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

Тем, кто хочет собрать хороший урожай, в первый месяц весны нужно полностью сфокусироваться на рассаде, подчеркнула специалист. Она отметила, что у дачников уже должны быть готовы к пикировке (пересадке в отдельные емкости) помидоры, перцы и баклажаны. Позже, по ее словам, придет время для посадки семян однолетних цветов, чтобы как можно раньше украсить ими дачный участок.





Октябрина Ганичкина эксперт по садоводству и огородничеству Но те, у кого есть подогреваемые теплицы, уже могут что-то посадить – например, редис, укроп и другую зелень.

Также к посевной необходимо подготовить землю.

"Обычно ее снабжают различными удобрениями под зиму, чтобы они переработались. Поэтому весной остается только перекопка и легкое рыхление. В теплице вообще не нужна перекопка, только рыхление", – рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Кроме того, именно в первой половине марта самое время заняться обрезкой плодовых деревьев. Специалист подчеркнула, что сделать это нужно как можно скорее, пока не началось сокодвижение внутри растений. Следующим этапом, примерно после 20 марта, Воронова рекомендовала провести обработку деревьев от болезней и вредителей.

"Обычно это делается до распускания почек, но не раньше второй декады марта. Все препараты для обработки работают при постоянной температуре от плюс 4 и выше. И где-то после 20 марта мы ожидаем как раз такие температуры", – пояснила Воронова.

При этом раскрывать растения, защищенные от зимнего холода, эксперт пока не рекомендовала. Мартовская погода еще может принести минусовые температуры, которые могут навредить теплолюбивым посадкам, заключила она.