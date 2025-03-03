Юрист Адамс: теплицы, парники и деревянные сооружения без фундамента не облагаются налогом

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Теплицы, парники и деревянные сооружения без фундамента не облагаются налогом, рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы "АИД" Давид Адамс. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, по словам юриста, налог не определяется для таких ветхих конструкций, как сарай или разрушенные постройки, а также беседки и навесы.

"Регистрировать постройки необязательно. Если хотите оформить право собственности, например для наследства или суда, – обращайтесь в Росреестр", – напомнил Адамс.

В случае, если сарай или баня уже зарегистрированы, можно обратиться в налоговую службу с заявлением о снятии с учета. Эксперт подчеркнул, что такая процедура возможна только для построек, которые не являются капитальными.

В то же время пенсионеры освобождены от уплаты налога на одну постройку, даже если она капитальная, отметил специалист.

Между тем глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что дачный участок необходимо своевременно и правильно готовить к сезону, что позволит обеспечить отдых и урожай в будущем. Об этом сообщает aif.ru.

Прежде всего дачникам необходимо осмотреть участок и состояние построек на нем, в том числе сараев, бани, забора. Парламентарий рассказал, что пока нет листвы, есть возможность заметить повреждение имущества и устранить его.

"Вовремя очищенные канавы и стоки предотвратят подтопление участка и защитят корневую систему растений от загнивания", – отметил депутат.

Также следует очистить дачу от прошлогоднего мусора и травы, чтобы вовремя приступить к подготовке и засеиванию клумб и грядок. Однако перекапывать почву в это время года нужно осторожно, чтобы не нарушить ее структуру, посоветовал Чаплин.

Кроме того, дачникам нужно подготовить рассаду. У некоторых культур, в частности томатов, баклажанов и перцев, длительный период вегетации, поэтому приступать к их выращиванию можно сейчас с помощью торфяных таблеток или специальных кассет.

Депутат также порекомендовал обрезать плодовитые деревья и кустарники, так как в марте по их стволам не движется сок, что создает лучшие условия для сбора поврежденных ветвей.

Также Чаплин напомнил о важности обработки растений от вредителей и болезней растворами медного купороса или бордоской жидкостью.

"При работе с химическими препаратами обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Респиратор, очки, защитная одежда и перчатки – это не дань моде, а суровая необходимость. Строго следуйте инструкции по применению вашего препарата", – подытожил парламентарий.

Помимо этого, дачникам следует проверить наличие удобрений и при необходимости докупить их, посоветовала ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она настоятельно рекомендовала не пропускать этап проверки электроники на участке, так как минувшей зимой были сильные ветра, которые срывали провода.