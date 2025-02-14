Эксперт Воронова рассказала, как подготовить дачу к весне

14 февраля, 12:42Общество
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Территорию участка, электропроводку и запас удобрений необходимо проверить на даче перед началом весны. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Первым делом специалист посоветовала оценить состояние участка – в частности, целостность строений и заборов. После этого можно будет составить список дел на весну.
"Стоит проверить в сараях или подвалах все удобрения, средства для защиты растений и при необходимости что-то докупить", – добавила Воронова.
"Воду сейчас, к сожалению, проверить невозможно из-за мороза: ее просто нельзя включать, иначе все сломается. А вот проверить насос нужно", – отметила эксперт.
При этом специалист посоветовала пока не спешить с уборкой участка из-за непредсказуемой погоды.
"Вдруг еще будет сильный минус без снега, а мусор и листья – это все-таки защитный слой для корневой системы. Я предпочитаю убирать участок, когда появляются устойчивые плюс 2–3 градуса, то есть примерно после 15 марта", – рассказала Воронова.
Ранее россиянам рассказали, что в феврале можно посеять на рассаду культуры с длительным периодом вегетации: перцы, баклажаны и томаты. При этом рекомендуется использовать специальные лампы, так как естественного света недостаточно для полноценного развития культуры.