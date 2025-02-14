Эксперт Воронова рассказала, как подготовить дачу к весне

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Территорию участка, электропроводку и запас удобрений необходимо проверить на даче перед началом весны. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Первым делом специалист посоветовала оценить состояние участка – в частности, целостность строений и заборов. После этого можно будет составить список дел на весну.

"Стоит проверить в сараях или подвалах все удобрения, средства для защиты растений и при необходимости что-то докупить", – добавила Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Самое главное – проверить электрику. В этом году у многих с ней проблемы: зимой были сильные ветра, и в некоторых местах даже срывало провода.

"Воду сейчас, к сожалению, проверить невозможно из-за мороза: ее просто нельзя включать, иначе все сломается. А вот проверить насос нужно", – отметила эксперт.

При этом специалист посоветовала пока не спешить с уборкой участка из-за непредсказуемой погоды.

"Вдруг еще будет сильный минус без снега, а мусор и листья – это все-таки защитный слой для корневой системы. Я предпочитаю убирать участок, когда появляются устойчивые плюс 2–3 градуса, то есть примерно после 15 марта", – рассказала Воронова.

Ранее россиянам рассказали, что в феврале можно посеять на рассаду культуры с длительным периодом вегетации: перцы, баклажаны и томаты. При этом рекомендуется использовать специальные лампы, так как естественного света недостаточно для полноценного развития культуры.

