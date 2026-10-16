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16 октября, 15:55

Общество

Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики кандидоза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест, позволяющий количественно определять ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на кандидозную инфекцию, говорится в сообщении ведомства в МАХ.

Анализ проводят методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени. Набор реагентов рассчитан на применение в клинической лабораторной практике.

В ведомстве отметили, что определение вида возбудителя важно, так как разные виды Candida по-разному чувствительны к противогрибковым препаратам. Следовательно, видовая идентификация клинически значима при выборе терапии.

Грибы рода Candida провоцируют широкий спектр заболеваний – от поверхностного кандидоза кожи до системных поражений, угрожающих жизни.

В Роспотребнадзоре к самым распространенным формам отнесли вульвовагинальный кандидоз, кандидоз полости рта, затрагивающий ротовую полость и глотку, а также инвазивный кандидоз, который поражает любой орган.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила приоритетный список грибковых патогенов. Candida albicans была отнесена к критическому приоритету, требующему особого внимания. В числе предложенных мер – наращивание лабораторного потенциала и усиление эпиднадзора.

"Новая разработка вносит значимый вклад в глобальную борьбу с грибковыми инфекциями, способствуя укреплению лабораторной базы и совершенствованию системы эпиднадзора", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России собираются добавить вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок и сделать ее бесплатной. Данное заболевание является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, а также причиной онкологических заболеваний и доброкачественных образований.

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