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16 октября, 15:37

Политика

Лукашенко выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что украинский конфликт завершится в этом или следующем году. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден", – сказал белорусский лидер.

Он считает, что Россия мощнее и крепче Украины. По его мнению, Москва готова к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что США и Европа обсуждают мирную инициативу по украинскому конфликту, состоящую из четырех пунктов. Первый предполагает предоставление Киеву гарантий безопасности, второй – восстановление после конфликта, третий – экономическое сближение России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения, четвертый – прекращение огня по линии соприкосновения.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис предположил, что украинский конфликт, возможно, уже приближается к заключительному этапу.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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