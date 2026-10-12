12 октября, 11:34Политика
В МИД КНР заявили, что поддерживают усилия по урегулированию конфликта на Украине
Фото: depositphotos/denisismagilov
Китай поддерживает все усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
По ее словам, Пекин всегда считал переговоры единственным инструментом для достижения мира.
Ранее Трамп заявил, что Москва и Киев согласились на энергетическое перемирие и оно вступает в силу немедленно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что страна все также открыта к переговорам.
По информации СМИ, ситуацию вокруг урегулирования кризиса обсудят на заседании кабинета министров Турции в Анкаре 12 октября. Встречу проведет президент Реджеп Тайип Эрдоган.
СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву