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12 октября, 11:34

Политика

В МИД КНР заявили, что поддерживают усилия по урегулированию конфликта на Украине

Фото: depositphotos/denisismagilov

Китай поддерживает все усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.

По ее словам, Пекин всегда считал переговоры единственным инструментом для достижения мира.

Ранее Трамп заявил, что Москва и Киев согласились на энергетическое перемирие и оно вступает в силу немедленно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что страна все также открыта к переговорам.

По информации СМИ, ситуацию вокруг урегулирования кризиса обсудят на заседании кабинета министров Турции в Анкаре 12 октября. Встречу проведет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву

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Сюжет: Переговоры по Украине
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